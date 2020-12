Stewardess die pikante voorstellen aanbiedt aan passagiers zorgt voor kopzorgen bij British Airways

De Engelse vliegtuigmaatschappij ‘British Airways’ zit even met de handen in het haar. Een stewardess blijkt pikante foto’s te nemen tijdens vluchten en minstens even pikante voorstellen aan te bieden aan passagiers.



Ze zou daarnaast ook een handeltje hebben opgezet in gebruikte slipjes. Eén specifieke foto werd bijvoorbeeld genomen in de keuken van het vliegtuig waarin ze het rokje van haar uniform plagend optrekt met de boodschap “No panties on Sundays”.



British Airways is dan ook een onderzoek gestart naar AirHostess71. Op haar Facebook-blog verkoopt ze onder meer seks en dat is logischerwijs niet naar de richtlijnen van de Engelse vliegtuigmaatschappij. “Als je aan boord wil genieten van ‘adult entertainment’, dan moet je me gewoon een som geld geven en dan krijg je een behandeling naar keuze”, zo laat ze onder meer weten via haar blog.

