Man (32) komt weer tot leven in lijkenhuis

Een man van wie gedacht werd dat hij dood was in een ziekenhuis in Kenia, schreeuwde toen hij “weer tot leven kwam” nadat personeel in het mortuarium een incisie in zijn been had gemaakt ter voorbereiding om hem te balsemen.



Volgens de Keniaanse krant The Standard kwam Peter Kigen (32) weer bij bewustzijn in een mortuarium, vier uur nadat hij dood was verklaard. Kigen, uit het dorp Kibwastuiyo in Bureti, stortte thuis in met een ‘maagaandoening’ voordat zijn familie hem dinsdagmiddag naar het ziekenhuis bracht, meldt the sun.



Uit onderzoek blijkt dat er een fout is gemaakt door een verpleegster die bij binnenkomst aan de familie zou hebben gezegd dat hij al dood was.



Kigen zegt aan de media dat hij bijna niet kan geloven wat er is gebeurd. “Ik wist niet eens waar ik was toen ik weer bij bewustzijn kwam, maar ik dank God voor het sparen van mijn leven. Ik zal hem de rest van mijn leven dienen.”

