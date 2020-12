Hoogtepunt voor dronepiloot: Ricardo kiekt windmolenmonteurs

Ricardo Manno uit Gorinchem weet niet wat hem overkomt. Een foto van drie windmolenmonteurs die hij met zijn drone maakte, gaat de hele wereld over en verbreekt alle records.Vanavond gaat Ricardo kennismaken met de drie windmolenmonteurs die hij op de foto zette. Het was een beetje een toevalstreffer afgelopen week, zegt de dronepiloot tegen EditieNL. "Ik reed zondag met mijn beste vriend Jurriën Ames langs een windmolenpark en toen bedachten we hoe bijzonder het zou zijn om met de drone te laten zien hoe die dingen gemaakt worden."Een eindje verderop zagen ze dat een windmolen op dat moment gemonteerd werd, dus besloten ze een kijkje te gaan nemen.Ricardo zag dat boven in de windmolen drie monteurs aan het wachten waren op onderdelen, dus besloot hij zijn drone de lucht in te sturen. "Het leek me wel veilig, en ik bleef op gepaste afstand want ik wilde die jongens niet vervelen door als een bromvlieg bij ze te gaan hangen." De monteurs zagen de drone en wuifden naar hem om dichterbij te komen."Ze gingen goed in beeld staan en ik kon zo een paar mooie foto's van ze maken." Thuis zette hij de foto op zijn Instagramaccount – en wat er toen gebeurde, kan hij nog steeds niet geloven.Ook de monteurs kregen door dat de foto viral ging. "Ik had geprobeerd de jongens in de windmolen te vinden, maar dat was niet gelukt. Ik heb het bedrijf gebeld, maar daar kreeg ik geen gehoor. Totdat ik via Facebook een berichtje kreeg van een van de monteurs."De monteurs bleken drie Portugese mannen te zijn die de foto zelf ook al voorbij hadden zien komen. "Ze zijn zo dankbaar voor de foto. Ze vinden het echt geweldig. Ze hebben me zelfs vanavond uitgenodigd om te komen vieren dat het zo'n succes is geworden."Het succes voor Ricardo is waarschijnlijk nog niet voorbij. Hij doet met deze foto ook mee aan de Siena International Photo Awards.