29-11-2020 07:09:22

Zegt het artikelDie man is vele, vele jaren verslaafd geweest, tot aan zijn dood kon hij niet van het spul afblijven. Hij had de ruggengraat van een naaktslak.Ik vind het nog knap dat hij ondanks zijn sterke verslaving het nog heeft uitgehouden tot zijn 60e..Iemand met minder geld en die dus genoegen moet nemen met een lagere kwaliteit drugs had deze leeftijd nooit gehaaldAndré Hazes is aan hetzelfde overleden, maar die was 'pas' 54, dus in dat licht gezien heeft Maradona een respectable leeftijd beruikt. Oh, Herman Brood is ook net oud geworden, 53 jaar..Er zijn niet zoveel oude junkies, Keith Richard, (van de Rolling Stones), is met zijn 77 jaar een uitzondering op de regel