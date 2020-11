Peak Amsterdam: meldplicht bij gemeente voor ophangen feestverlichting

In de gemeente Amsterdam – waar zo’n beetje ieder etmaal iemand overhoop wordt geschoten of gestoken – zijn de echte problemen kennelijk op. Daarom gaat de gemeente mensen lastigvallen die ‘feestverlichting’ willen ophangen aan hun huis.



Dus wie in de donkere dagen zijn gevel wil versieren met een lichtjessnoer – om maar een zijstraat te noemen – moet eerst langs de ambtenarij. De gemeente heeft besloten dat een Aanmeldplicht voor Licht hoognodig is.



AT5:

Als de nieuwe aanmeldplicht echt ingevoerd wordt, dan moeten bewoners van huizen met meer dan 1 vierkante meter lampjes, of met feestverlichting die meer dan 10 procent van de gevel bedekt, hun versiering ook bij de gemeente melden. (…) Daarnaast komen er afspraken over de periode waarin het hangt en het tijdstip waarop het mag branden.



En dan een citaat dat wij ook niet verzinnen:

De nieuwe regels en meldplicht zouden ook veel papierwerk moeten schelen.

Reacties

27-11-2020 07:13:45 allone

Oudgediende







Sommige mensen overdrijven behoorlijk met die feestverlichting, dus een paar regels zijn misschien nodig. Wat dat met die overhoop geschoten en gestoken mensen te maken heeft, ontgaat mij volledig. Dat is toch een heel andere afdeling. En of dat echt ieder etmaal gebeurd?



Laatste edit 27-11-2020 07:14

27-11-2020 07:27:36 KhunAxe

Oudgediende







Nederland op zijn smalst

