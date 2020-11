David ontdekte nieuw diertje in Nederland: een naaktslak, maar dan met huisje

Er is een nieuwe slak gesignaleerd in Nederland: de mutsnaaktslak. Normaal komt hij alleen voor in Zuid-Europa, maar David (53) vond het weekdiertje per toeval in Limburg. "De hele slakkenwereld staat op z'n kop."Twee weken geleden was David Tempelman (53) uit Amsterdam een paar dagen in Limburg, samen met zijn vriendin. Het was lekker weer, de zon scheen, en ze hadden zin in een wandeling door de natuur.Net als altijd liep David ook dit keer een beetje met zijn hoofd gebogen naar de grond, in de hoop een mooie pissebed te vinden, een mierenkolonie, of een leuk plantje. Hij is ecoloog, weet veel van begroeiing en insecten en werkt bij stichting Anemoon. Dat is een organisatie voor vrijwilligers die onderzoek doen naar mariene flora en fauna in Nederland.En toen was daar ineens een tunneltje, met een muurtje ervoor, en daar zat een naaktslak op. Dacht David. "Toen keek ik nog eens goed, en toen dacht ik: huh?"Het diertje zag eruit als een typische naaktslak, glibberig, grijs-bruin, zoals we 'm kennen, maar hij had óók een minuscuul klein slakkenhuisje op zijn staart. Het huisje was zo klein, dat het dier er 'bij lange na niet in paste'.Het tunneltje in de buurt van de vindplek. Het tunneltje in de buurt van de vindplek.David had het gevoel dat dit een bijzondere slak was, voegde zijn waarneming toe op de site Waarneming.nl, waar natuurliefhebbers vanuit het hele land hun vondsten delen. "In no time reageerden mensen, de hele slakkenwereld staat op z'n kop, en toen had ik wel door: dit is uniek. Deze kenden we nog niet in Nederland." Hij publiceerde zijn verhaal bij Nature Today.De semi-naaktslag komt voor in Zwitserland en Oostenrijk en is ook in het Duitse Aken gespot. Dat ligt hemelsbreed 25 kilometer verwijderd van de Limburgse vindplaats. "Maar het lijkt mij vrij sterk dat hij hierheen is komen kruipen", zegt David. "We weten allemaal dat slakken niet de snelste zijn..."Hoe de soort dan in Limburg is beland? David en zijn mede-ecologen hebben werkelijk géén idee. "Het kan zijn dat bij de aanleg van het muurtje en het tunneltje, stenen uit het buitenland zijn gebruikt." Slakken of eieren zouden op die stenen naar Nederland kunnen zijn gelift.En daar vermaken ze zich uitstekend, want inmiddels zijn er bij de vindplek meer mutsnaaktslakken gevonden. Wat betekent: hij is niet alleen.