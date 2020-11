En wat bedoelt de maker nu weer met dit verkeersbord in Groningen?

Gezien op de Paterswoldseweg in Groningen. Een bord dat fietsers richting Martiniplaza moet leiden. Maar wat staat er nu precies op het bord?Zit je gehaast op je fiets of je brommer, dan zie je waarschijnlijk een gele vlek met een heleboel strepen.Het bord aan de Paterswoldseweg in Groningen.Dat is vast niet de bedoeling geweest van de ambtenaar die dit bord ongetwijeld met de beste bedoelingen heeft gemaakt.Martiniplaza biedt momenteel onderdak aan de XL-coronateststraat. Het is dus handig dat mensen het complex eenvoudig weten te vinden. Helemaal omdat de fietsoversteekplaats op de zuidelijke ringweg nabij het Vrijheidsplein door werkzaamheden niet bruikbaar is.Het bord geeft daarom gedetailleerd aan dat fietsers en bromfietsers op de kruising met het Overwinningsplein en de Laan van de Vrijheid niet links moeten afslaan. Geadviseerd wordt rechtdoor te rijden en pas bij de Leonard Springerlaan de afslag naar links te maken. Maar misschien is het bord iets te gedetailleerd...Eind september verbaasden passanten in het Stadspark zich over een bijzonder verkeersbord dat zich kenmerkte door een fraai maar warrig lijnenspel. Videoverslaggever Colin Mooijman ging toen met de ambtenaar op pad voor uitleg.