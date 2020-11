Kritiek op te witte kandidaten Kopen Zonder Kijken

RTL 4 boekt momenteel enorm veel succes met de Martijn Krabbé-show Kopen Zonder Kijken, maar inhoudelijk is er kritiek op de veel te witte kandidatenkoppels die zijn uitverkoren door de productie.

Er is elke week een ander wit stel te zien in het programma en dat wordt niet door alle kijkers getolereerd. Presentator Martijn Krabbé heeft er een behoorlijk boze tweet over gekregen, die zelfs RTL Boulevard heeft gehaald.



Deze boze mevrouw zei: “RTL 4 doe hier wat aan! Kopen Zonder Kijken, lees even de comments. Het is 2020. Volgend seizoen echt meer diversiteit nodig. Nederland bestaat uit meer mensen dan alleen blanke heterostellen met kinderwens / zwangere vrouw / kleine kinderen die een woning zoeken!”



Martijn begrijpt de reactie, maar kan er naar eigen zeggen weinig aan doen. “Je hebt volkomen gelijk. We moeten alleen een keuze maken uit de stellen die zich opgeven. Moeten we de diversiteit zelf opzoeken en mensen dwingen om mee te doen? Wat de zwangerschap betreft; dat is voor de meeste mensen precies de reden om te verhuizen.”



Andere mensen zijn weer boos dat er alleen stelletjes mogen meedoen en geen singles. “Dat zou ik graag willen maar helaas is het niet ons eigen format. Het is bedacht voor stelletjes die het niet eens kunnen worden. Ik ga wel eens onderzoeken wat er mag op dat gebied”, reageert de presentator.



Kopen Zonder Kijken wordt weliswaar geproduceerd door Martijn Krabbé zelf, maar is gebaseerd op het Australische format Buying Blind. Dat format schrijft kennelijk voor dat de kandidaten alleen in koppels mee mogen doen en daar mag Martijn naar eigen zeggen dus niet van afwijken.



De kijkcijfers van Kopen Zonder Kijken zijn torenhoog. In jaren heeft RTL 4 niet zo’n succesvol programma gehad op de dinsdagavond. De afgelopen twee weken keken er steeds 1,7 miljoen mensen naar de Martijn Krabbé-hit.

