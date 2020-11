Wie is vergeten zijn splinternieuwe Mini op te halen? Staatsloterij zoekt winnaars Oudejaarstrekking 2019 in Groningen en Zuidwolde (Drenthe)

Kocht jij voor de Oudejaarstrekking 2019 een Staatslot bij Primera Minke in Groningen of Boek en Kantoorboekhandel Dick Spijkerman in het Drentse Zuidwolde? En ben je misschien vergeten te checken of je in de prijzen bent gevallen? Dan zou het zomaar kunnen dat je een auto van het merk Mini hebt gewonnen.Negen winnaars van de Oudejaarstrekking 2019 hebben zich namelijk nog niet gemeld bij de Staatsloterij. Het gaat om de winnaars van vijf Mini’s en vier winnaars van een ‘halve Mini ’ - want spelend met een half Oudejaarslot.Winnende loten alsnog inleverenStaatsloterij doet nog een laatste oproep om de winnaars te bewegen hun winnende loten in te leveren. Zij hebben tot 31 december 23.59 uur de tijd om dat alsnog te doen.De winnende loten gingen in Amsterdam, Gouda, Zuidwolde, Hellevoetsluis, Spijkenisse, Breda, Veldhoven, Groningen en Franeker over de toonbank. Bij elk van deze verkooppunten wordt de nog niet opgehaalde prijs - met het lotnummer er prominent op weergegeven - achtergelaten, in de hoop hiermee extra aandacht te krijgen voor de zoektocht naar de nog onbekende winnaar.Bij Primera Minke in Groningen werd het winnende lot met nummer ES 27205 verkocht, bij Boek en Kantoorboekhandel Dick Spijkerman in Zuidwolde het lot met nummer DR 46830.