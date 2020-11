Helikopterbemanning ontdekt mysterieus voorwerp in woestijn VS

Tijdens het schapen tellen vanuit de lucht heeft de bemanning van een helikopter in de Amerikaanse staat Utah een opmerkelijke ontdekking gedaan. De groep zag in de woestijn een metalen zuil van ongeveer 3,5 meter uit de grond steken."Het is het vreemdste ding dat ik ooit in mijn leven ben tegengekomen", zegt piloot Bret Hutchings tegen de nieuwszender KSLTV. Hij werd gewezen op het object door één van de bemanningsleden. "Die zei opeens: ho, draai je om, draai je om! Er is een ding daarachter, daar moeten we naar kijken!"Het team zette de helikopter aan de grond en ging op onderzoek uit. Eenmaal ter plaatse slaagde de bemanning er niet in te achterhalen wat de oorsprong van de metalen zuil was.Volgens de piloot zat het object stevig in de grond en leek het er niet op alsof het van bovenaf op de grond was gevallen. Ook de lokale autoriteiten konden niet achterhalen waar het object vandaan komt. Er wordt nu verder onderzoek naar gedaan."Ik neem aan dat het van een new wave-artiest is of zoiets", zegt piloot Hutchings. "Of van iemand die een grote fan was van de film 2001: A Space Odyssey." Daarmee doelt hij op een scène in de film uit 1968 waarin buitenaardse wezens zwarte monolieten achterlaten.Om te voorkomen dat mensen massaal het object gaan bekijken, is de precieze locatie van de vondst niet bekendgemaakt.