Man verpest trouwfeest door gigantische blunder tijdens dansje voor zijn bruid

Een pasgetrouwd koppel heeft al meteen tijdens hun trouwfeest een eerste ‘crisisje’ meegemaakt. Toen de bruidegom zich iets te wild omdraaide tijdens een dansje, liep het pijnlijk mis…



De vrouw deelde de opvallende beelden op TikTok. Op de video is te zien hoe de bruidegom tijdens het trouwfeest een dansje doet voor zijn kersverse vrouw. In bloot bovenlijf wipt hij op en neer voor haar, maar wanneer hij zich op spectaculaire wijze wil omdraaien, vliegt zijn voet staalhard tegen haar hoofd.



De man ontfermt zich meteen over zijn vrouw, maar toch moest ze even naar binnen om te bekomen. “Hoe mijn echtgenoot ons huwelijk verpestte. Ik heb even geweend en hij voelt zich er enorm slecht over, maar uiteindelijk kwam het goed en hebben we tot 8 uur ’s morgens gefeest met onze vrienden”, schrijft ze erbij.



De video werd door meer dan 100.000 mensen bekeken en lokte heel wat reacties uit. “Bericht aan mezelf: trouw niet met Karate Kid”, en “Getrouwd en gescheiden in dezelfde nacht”, klinkt het onder meer.

Reacties

25-11-2020 13:29:44 Grouse

Tjonge, wat was dat feest verpest als het tot 8 uur in de morgen nog vrolijk doorgaat

25-11-2020 13:31:48 Buick

Wat een dramaqueen.



25-11-2020 13:33:04 allone

Maar ik heb niet de indruk dat dat hier het geval is.

: idd ietwat overdreven.. Maar ja, je moet wat, voor je 5 minutes of fame.. Ik ken idd een paar dat de dag na hun trouwdag besloot te scheiden.Maar ik heb niet de indruk dat dat hier het geval is. @Grouse : idd ietwat overdreven.. Maar ja, je moet wat, voor je 5 minutes of fame..

25-11-2020 13:35:38 Mamsie

@Grouse :

Tjonge, wat was dat feest verpest als het tot 8 uur in de morgen nog vrolijk doorgaat QuoteTjonge, wat was dat feest verpest als het tot 8 uur in de morgen nog vrolijk doorgaat



Niet alleen het feest, nee het hele huwelijk schijnt bij voorbaat al verpest te zijn.



Quote:

“Hoe mijn echtgenoot ons huwelijk verpestte. Niet alleen het feest, nee het hele huwelijk schijnt bij voorbaat al verpest te zijn.

25-11-2020 13:47:34 Emmo

@Mamsie : Ik vraag me af hoe de huwelijksnacht verlopen is.

25-11-2020 13:48:29 Grouse

@Emmo : Misschien overgeslagen? Het feest duurde tot de ochtend

25-11-2020 14:08:32 Emmo

@Grouse : De huwelijksdag dan, Je zult hoe dan ook een keer te bedde moeten.

25-11-2020 14:26:59 allone

@BatFish :

: met een huwelijkskater dan? Quote @Emmo : met een huwelijkskater dan? triootje?

25-11-2020 14:45:32 Mamsie

@Emmo :

: Ik vraag me af hoe de huwelijksnacht verlopen is. Quote @Mamsie : Ik vraag me af hoe de huwelijksnacht verlopen is.



Dansend en feestend.🎉 Dansend en feestend.🎉

25-11-2020 14:58:55 botte bijl

@allone :

meteen de volgende dag weer scheiden, moet je dan de cadeaus weer teruggeven meteen de volgende dag weer scheiden, moet je dan de cadeaus weer teruggeven

