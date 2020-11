Julia Roberts op haartje na geen koningin van Nederland geworden

Door alle gekkigheid rondom Thierry Baudet en zijn hysteriepartij is een bizar nieuwtje over het koningshuis volledig ondergesneeuwd geraakt. Het Parool onthulde dit weekend namelijk dat niet koningin Máxima, maar Julia Roberts bijna koningin van Nederland was geworden.



Het merkwaardige nieuwtje komt uit de mond van René ‘namedropping’ Mioch, die zichzelf een beetje familie waant van alle Hollywood-sterren. Het is hem in het verleden op een haar na gelukt om Julia Roberts en koning Willem-Alexander aan elkaar te koppelen, onthult hij. Het zou enorme consequenties hebben gehad voor het Koninklijk Huis.

Reacties

28-11-2020 06:53:41 allone

Quote:

op een haar na gelukt om .. aan elkaar te koppelen klinkt niet erg geloofwaardig.

Vooral vanwege die 'haar'. Wat moet ik hier bij voorstellen? Dat ze elkaar bijna ontmoet hebben maar niet echt?!



En dat actieve 'aan elkaar koppelen' slaat ook nergens op, je kunt hoogstens mensen bij elkaar brengen, maar of het dan ook klikt, daar heb je geen controle over.



Tot slot klopt de titel niet, het zou moeten zijn 'op een haar na wel koningin geworden' ze is nl. geen koningin geworden, niet op een haar na, niet op een bos haar na, niet op een pruik na, maar helemaal niet



28-11-2020 08:05:38 Buick

Ja hoor, alsof Rene Mioch een vinger in de pap zou hebben.



28-11-2020 08:38:43 Mamsie

@allone : Gelukkig maar. Dat lelijke mens had het voor mij al helemaal niet geworden.

28-11-2020 08:40:41 allone

@Mamsie : Maxima is perfect, met haar heeft Alex veel geluk gehad

