Meisje (12) getraumatiseerd nadat insect zich twee dagen in haar oor nestelde

Een 12- jarig meisje is getraumatiseerd nadat een insect op haar af sprong en zich twee dagen in haar oor nestelde. Het meisje, Tha Rungkasatra, lag in haar kamer in Thailand in bed toen ze op 10 november de zwarte kever haar kamer binnen zag komen. Tha raakte in paniek toen het dier plotseling op haar sprong, op haar hoofd landde en in haar oor kroop, meldt Yahoo News Australia.



Ze gilde terwijl ze probeerde het insect uit haar gehoorgang te krijgen, waarna haar 30-jarige moeder haar te hulp schoot.



Ze sloot zich aan bij de pogingen van haar wanhopige dochter om de kever te verwijderen, maar toen schoot het bloed eruit en werd besloten het meisje naar het ziekenhuis te brengen, schrijft mirror.



In het ziekenhuis werd ze onderzocht door artsen die vertelden dat het insect al was ‘vertrokken’.



De 12- jarige werd ontslagen, maar de irritatie hield aan terwijl ze de hele nacht in bed lag, dus bracht haar moeder haar de volgende dag weer naar het ziekenhuis.



Dit keer hebben specialisten op de afdeling KNO- van het ziekenhuis een diepgaand onderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat de kever nog steeds in het oor van het kind zat. Dokters goten wat medicijn in het oor om het dier eruit te dwingen. Ze werd ’s nachts in het ziekenhuis gehouden en werd de volgende ochtend wakker met een kussen vol bloed.



Het insect was gedeeltelijk uit het kanaal tevoorschijn gekomen voordat het volledig werd verwijderd door de doktoren. Ze kon naar huis, maar vanaf dat moment “krimpt ze ineen als ze een vlieg ziet”.

Reacties

27-11-2020 16:02:53 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.294

OTindex: 2.284

Wat een prutsers. Even kijken in het oor was geen optie geweest?

27-11-2020 16:48:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.722

OTindex: 81.297

Jeetje, wát een gedoe. Nou, dat had ikzelf toch beter kunnen oplossen. Met de oorspuit kreeg ik alles weg. En daarna natuurlijk even controleren of de boel weer schoon was.

27-11-2020 16:55:36 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.935

OTindex: 2.298





Een vrouwelijke arts heeft zeker 10 minuten in mijn oor zitten wroeten waarna ze zonder iets te zeggen wegliep om na een paar minuten met een collega terug te keren. Die collega zat ook een tijdje in mijn oor te vervelen, (mijn oor was inmiddels behoorlijk geïrriteerd en pijnlijk).



Hij richtte zich op en zei dat ik een insect in mijn oor had. Dat vond ik erg vreemd omdat ik niets in mijn oor heb voelen kruipen



Dat zei ik dus ook waarna hij weer ging kijken, en ja hoor, 'Nee, er zit geen insect in uw oor, u heeft een oorontsteking



Hij schreef wat antibiotica voor en ik noest een week later terugkomen. Ik ben niet terug geweest, ik heb een oorspoeler gekocht en binnen een paar dagen was mijn gehoor terug..



Drie weken heb ik mijn diabetesteen iedere dag in het ziekenhuis laten schoonmaken en verbinden. Elke dag een andere nurse, sommigen deden het fatsoenlijk, anderen maakten er een knoeiboel van! Het record om het verband dat 'professioneel' was aangebracht en van mijn teen viel was 3 uur



27-11-2020 17:44:15 Madarian

Oudgediende



WMRindex: 2.481

OTindex: 5.599

Er is een goede methode om een insect snel uit het oor te krijgen. een paar druppels water in het oor doen. Dan denkt het insect dat de veilige tunnel gaat onderlopen, en komt het insect het oor uit.

