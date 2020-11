Bakken kritiek op vrouw die gsm bovenhaalt tijdens huwelijksaanzoek: “Dit eindigt in een echtscheiding”

Een video van een man die zijn vriendin ten huwelijk vraagt gaat momenteel viraal en wordt druk becommentarieerd. Kijkers vielen bijna van hun stoel toen de vrouw in het midden van het huwelijksaanzoek haar smartphone nam om het moment vast te leggen.De man in kwestie vond dat ook duidelijk niet kunnen, trok de gsm uit haar handen en wierp die achter hem weg. “Goed dat hij dat toch minstens gedaan heeft”, zo lieten enkele mensen verstaan. De commentaren op sociale media zijn dan ook niet mals voor de vrouw.”Als ik hem was en haar dat zou zien doen, dan zou ik gewoon de ring teruggenomen hebben en weggewandeld zijn”, liet iemand weten. “Die relatie eindigt sowieso in een echtscheiding”, zo vertelde een andere persoon met enige zekerheid. “Het is niet te laat om weg te lopen”, zo trachtte een ander de man in de video nog te waarschuwen.