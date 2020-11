Dit poepsimpele wachtwoord werd het vaakst gebruikt in 2020

Geloof het of niet, maar het vaakst gebruikte wachtwoord van 2020 was ‘123456’. En het wordt nog erger, want de andere combinaties in de top tien zijn vaak ook verbazend eenvoudig en onveilig.



We zijn soms iets te lui voor ons eigen goed. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de lijst van de 200 meest gebruikte paswoorden. Helemaal bovenaan staat de cijfercombinatie ‘123456’. In de database van 275.699.516 paswoorden werd die door maar liefst 2.543.285 mensen gebruikt, meldt CNN.



Dit is de volledige top tien:



123456

123456789

picture1

password

12345678

111111

123123

12345

1234567890

senha



Nieuw in vergelijking met vorig jaar zijn de woorden ‘password1’ en ‘senha’, al is dat laatste gewoon Portugees voor paswoord. Nordpass, een bedrijf dat paswoorden beheert en de lijst analyseerde, maakt zich zorgen over het gebrek aan creativiteit van mensen. Hackers hebben op deze manier niet meer dan een seconden nodig om in een account te geraken, klinkt het. De lijst werd opgesteld door een derde bedrijf dat gespecialiseerd is in inbreuken op de cyberveiligheid.



Nordpass raadt aan om geen woorden uit het woordenboek te kiezen als paswoord. Ook geen voorspelbare cijfercombinaties of een opvolging van symbolen op je toetsenbord. Hetzelfde geldt voor persoonlijke informatie, zoals een geboortedatum, telefoonnummer of naam.



In plaats daarvan kies je best voor elk account een ander wachtwoord, liefst met een combinatie van hoofdletters en kleine letters. Ook verander je die combinaties best om de 90 dagen.

Reacties

26-11-2020 12:13:40 Emmo

Stamgast



WMRindex: 47.104

OTindex: 26.359

Het is natuurlijk wel makkelijk onthouden. En dan voor alle sites hetzelfde wachtwoord

26-11-2020 12:17:51 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.703

OTindex: 75.658

@Emmo : ja, en dan heb je niet het probleem dat je je wachtwoord niet meer weet, en er zelf niet meer in kunt

26-11-2020 12:21:22 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.915

OTindex: 2.294

Hmmmm... Elke zichzelf respecterende site heeft een passwordagent meedraaien die terwijl je het wachtwoord kiest meekijkt en aangeeft of het een sterke toegangscode is..

26-11-2020 12:27:03 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.134

OTindex: 6.184

W8woord!



Minstens 1 hoofdletter: check

Minstens 1 kleine letter: check

Minstens 1 cijfer: check

Minstens 1 speciaal teken: check

Niet in woordenboek: check

Acceptabel voor sterktechecker: check



Deze is veilig, dus die kan ik overal gebruiken...



Laatste edit 26-11-2020 12:27

