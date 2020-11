RTL Nieuws kwam binnen bij geheim defensieoverleg Europa na fout ministerie

RTL Nieuws heeft toegang gekregen tot een geheim overleg tussen de Europese ministers van Defensie. Dat was mogelijk omdat op het Twitteraccount van minister Ank Bijleveld kort een foto stond met daarop het inlogadres en een deel van de pincode.In een aantal pogingen lukte het RTL Nieuws om de pincode van het geheim overleg te raden, omdat vijf van de zes cijfers van de pincode op de foto te zien waren.Je weet dat je deelneemt aan een geheim overleg van de Raad Buitenlandse Zaken?", vroeg de Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell toen RTL Nieuws-journalist Dani├źl Verlaan zijn camera en microfoon inschakelde.De vergadering werd vervolgens stopgezet omdat het vertrouwelijke karakter niet meer kon worden gewaarborgd.Verlaan kon met de pincode toegang krijgen tot de meeting. Verlaan kon met de pincode toegang krijgen tot de meeting.Na het inloggen met de juiste pincode was er geen extra beveiliging, RTL Nieuws werd direct toegelaten tot de vergadering en Verlaan heeft zich kenbaar gemaakt als journalist. "Ik ben een journalist uit Nederland", reageert hij op de vraag van Borrell. "Het spijt me dat ik jullie vergadering verstoor, ik zal nu de meeting verlaten."Daarna heeft hij het overleg verlaten.De inmiddels verwijderde foto met het inlogadres en een deel van de pincode (zwartgemaakt). De inmiddels verwijderde foto met het inlogadres en een deel van de pincode (zwartgemaakt)."Dit is de Raad Buitenlandse Zaken, waar alle ministers van EU-lidstaten vergaderen. In dit geval ging het om de ministers van Defensie van de 27 landen", zegt politiek verslaggever Fons Lambie."In die vergadering worden verder geen strikt staatsgeheime zaken besproken. Verslagen van wat daar wordt besproken, gaan naar 27 lidstaten en naar een heleboel diplomaten en ambtenaren. Maar de vergadering is wel vertrouwelijk. Reken maar dat een inlichtingendienst van een land buiten Europa, bijvoorbeeld Rusland of China, dolgraag zou meeluisteren bij dit soort vergaderingen.""Een medewerker heeft per ongeluk een foto met een gedeelte van de pincode getwitterd", zo laat een woordvoerder van Defensie weten aan RTL Nieuws. "De foto is daarna verwijderd. Een stomme fout. Dit geeft aan hoe goed je moet opletten bij het versturen van een afbeelding van een vergadering.""Dit laat zien hoe voorzichtig je moet zijn met dit soort vergaderingen", reageert premier Mark Rutte. "Een vergadering van de ministers van Defensie is nooit onschuldig. Voorzichtigheid is geboden. De enige bijvangst hiervan is dat Bijleveld andere ministers hiermee heeft gewezen op hoe voorzichtig je moet zijn."RTL Nieuws is voor dit verhaal getipt door een tipgever die anoniem wenst te blijven.