Dit is waarom je vaker moet plassen als je thuiswerkt

Werk jij thuis en moet je vaak plassen? Dan ben je niet de enige. Uroloog Eric Vrijhof van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven legt uit hoe dit komt.



De verklaring is eigenlijk heel simpel: thuis geef je sneller toe aan de prikkel die je krijgt als je blaas zich vult. Het toilet is dichtbij en er is niemand die in de gaten houdt hoe vaak je naar de wc gaat.



"Op je werk is dat anders. Daar heb je te maken met sociale druk", legt Vrijhof uit in Wakker! op Omroep Brabant radio. Je collega's hebben het door als jij ieder uur naar het toilet moet. Dan ben je sneller geneigd je plas op te houden tot je echt dringend moet.



Herken jij je in dit verhaal? Dan ben je ook benieuwd naar de oplossing. Die is niet heel ingewikkeld. "Thuis drink je meer en zit je veel achter je computer. Verleg je focus. Ga een rondje wandelen, of doe wat anders tussendoor. Dan verdwijnt de plasprikkel, vult de blaas zich verder en kan je op een later moment naar het toilet", vertelt Vrijhof.



Na de coronacrisis, als je eventueel weer naar je werk kunt, is de kans volgens Vrijhof groot dat je plasgedrag weer normaal wordt.

Thuis drink je meer sorry hoor, maar de logische conclusie lijkt mij dat, als je meer drinkt, je ook meer moet plassen. Waar heeft deze uroloog zijn diploma gehaald?

Hm, als ik aan het werk ben heb ik gewoonlijk de tijd niet. Dus moet ik wel ophouden.

