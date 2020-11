21-11-2020 12:27:49

Laatste edit 21-11-2020 12:28

Dit doet een beetje denken aan dat verkeersbord in Wales. De Engelse tekst was "No entry for heavy goods vehicles. Residential site only". De Welsh vertaling eronder daar stond "I am not in the office at the moment. Send any work to be translated". Zie hier volledige BBC artikel