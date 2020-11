D66 dag te vroeg paginagroot in Dagblad van het Noorden: Stem vandaag D66

Stem vandaag D66. Die oproep om te gaan stemmen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta stond dinsdag paginagroot in het Dagblad van het Noorden. Alleen was er een probleem. De verkiezingen waren pas op woensdag.

D66-lijsttrekker Frank van Niejenhuis, die groot in beeld staat in dezelfde advertentie, was onaangenaam verrast toen hij de krant opensloeg. ‘Dit is niet de bedoeling. Natuurlijk weten we dat de verkiezingen morgen zijn. Hier hebben we al jaren naartoe geleefd. En dan is het zo jammer dat dit gebeurt.’

Reacties

De Queen dood, en stemmen op de verkeerde dag.. is er een crisis ergens?

