Blunder Franse nieuwssite: Queen Elizabeth doodverklaard

Door een technisch probleem zijn maandag ruim honderd rouwartikelen over nog niet overleden personen geplaatst op de site van het Franse radiostation Radio France Internationale. Eén van de necrologieën ging over de Britse koningin Elizabeth.



Het radiostation is op zijn site met een verklaring gekomen. De zender legt uit dat er over beroemde personen al stukken klaar staan in het websitesysteem, zoals portretten of rouwadvertenties. Mocht iemand overlijden, dan kan het stuk direct worden geplaatst.



Bij de migratie van de website naar een nieuw systeem trad een fout op, waardoor als concept opgeslagen artikelen plots werden gepubliceerd.



Alle geplaatste stukken - in totaal gaat het om zo'n honderd gevallen - werden weer van de website gehaald. Ook is een intern onderzoek ingesteld. Sommige artikelen verschenen door de technische fout ook direct op sociale media.

Reacties

19-11-2020 13:00:07 NightFlash

Wahahahha

19-11-2020 13:04:49 Mamsie

Ze is nog niet dood maar bij Radio France staat ze al op de dodenlijst....

