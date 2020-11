Staatssecretaris Keijzer: Geen mobiel bereik in Termunten? Bel met een vaste lijn

Geen mobiel bereik in Termunten of omgeving? Bel met een vaste lijn. Dat advies geeft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken na schriftelijke vragen van de CDA-kamerleden Anne Kuik en Joba van den Berg.



De kamerleden stelden schriftelijke vragen over de witte vlek die Termunten en omgeving is, volgens bewoners. Ze klagen bij voortduring over een matig tot slecht bereik. Eerder stelde ook PvdA-kamerlid William Moorlag vragen over het mobiele bereik in deze regio.

112 niet bereikbaar volgens bewoners



Volgens de CDA'ers zou het mobile telefoonbereik in Termunten en Termunterzijl zo slecht zijn , dat inwoners, bedrijven, thuiszorgmedewerkers en alarmnummer 112 vaak niet bereikbaar zijn.



Keijzer weet daar niets van ,,Ook bij Agentschap Telecom zijn hierover geen meldingen bekend." Zij wijst er op dat de overheid mensen adviseert om een vaste lijn aan te houden als er onverhoopt geen mobiel bereik is om 112 te bellen.



Bij een test met 112-oproepen in 2016 in de grensstreek tussen Ter Apel en Delfzijl lag het percentage geslaagde oproepen op 99.5. Het Agentschap Telecom heeft sindsdien geen nieuwe tests meer uitgevoerd. Keijzer en het Agentschap gaan er vanuit dat het mobiele bereik door de inzet van lagere frequentiebanden en nieuwe netwerktechnieken eerder is verbeterd dan verslechterd.



De staatssecretaris beaamt dat het bereik in Termunten en Termunterzijl slechter kan zijn door de geografische ligging. Ze heeft met de gemeente Delfzijl overleg gevoerd over de bereikbaarheid. Een netwerkaanbieder zou inmiddels bereid zijn om via een antenne-opstelpunt het bereik in deze plaatsen te verbeteren.

Reacties

19-11-2020 10:26:01 De Paus

Oudgediende



S Hmm, dus als je op straat iemand ziet die een ongeluk heeft gehad of die een hartaanval heeft gehad of die een slachtoffer van een misdrijf is, dan moet je daar met een vaste telefoonlijn de hulpdiensten bellen?

19-11-2020 10:39:30 Mamsie

Oudgediende



@De Paus : Ja, dan moet je zo snel mogelijk naar huis fietsen en dáár je oude draadtelefoon opstarten.

19-11-2020 10:55:08 allone

Oudgediende



Tja, hier heb ik een slecht tot geen bereik. Maar heb er nog niet over geklaagd, en heb 112 nog niet nodig gehad

19-11-2020 11:48:02 KhunAxe

Oudgediende



@De Paus : Hoe ging dat vroeger? Als iemand op straat op apegapen lag werd aan omwonenden gevraagd om snel de ambulance of politie te bellen. Ik zie geen reden waarom dat niet meer zou kunnen? Niet iedereen heeft enkel een mobiele telefoon.

19-11-2020 11:59:52 Emmo

Stamgast



Quote:

Ook bij Agentschap Telecom zijn hierover geen meldingen bekend. Natúúrlijk niet. Ze nemen alleen meldingen aan die via een mobiele telefoon worden gemaakt



: En zéker niet in een gebied waar je notoir slecht bereik hebt. Natúúrlijk niet. Ze nemen alleen meldingen aan die via een mobiele telefoon worden gemaakt @KhunAxe : En zéker niet in een gebied waar je notoir slecht bereik hebt.

