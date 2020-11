Facebook censureert foto van zwarte man vanwege zijn huidskleur

Een van de machtigste bedrijven ter wereld heeft zich weer eens van zijn meest tolerante en klantvriendelijkste kanten laten zien. Facebook heeft namelijk voor de tweede maal foto’s van Leonardo van Lenthe gecensureerd.



Aanleiding was de kledingkeuze van de 29-jarige man uit Ommen. Hij had zich namelijk als roetveegpiet verkleed en dat mag niet van het Amerikaanse bedrijf. Of tenminste, roetveegpieten zijn wel toegestaan op Facebook, maar blijkbaar alleen voor mensen met een blanke huidskleur. Aangezien Van Lenthe een donkergetint persoon is mag hij nu van het bedrijf virtueel niet meer meedoen met het kinderfeest.



Tegenover de Stentor doet Van Lenthe zijn beklag hierover:



“Het is belachelijk. Dit lijkt mij echt niet in te gaan tegen de richtlijnen van Facebook. We proberen rekening te houden met mensen die Zwarte Piet niet vinden kunnen en dan blijkt het weer niet goed te zijn.”



Het is niet de eerste keer dat de Ommenaar vanwege zijn huidskleur wordt gediscrimineerd door Facebook. Eerder verwijderde de multinational ook al een pietenfoto waar hij zonder make-up opstond. De man zegt zich gekwetst te voelen door deze censuur.



Vertrouwen dat Facebook de foto’s gaat terugplaatsen heeft Van Lenthe natuurlijk niet. Facebook doet namelijk niet aan communicatie met de buitenwereld. Niet met de pers en niet met haar gebruikers. Waarom zou een mediaplatform zich ook mengen in een publieke discussie als je een delete-button hebt waarmee je het debat kan sturen? Als je mediabedrijven kan dwingen welke fotobijschriften ze moeten gebruiken bij bepaalde kiekjes?



Donkere mensen hebben helaas steeds vaker te maken met discriminatie wanneer het om het Sinterklaasfeest gaat. Zo worden zwarte personen in Amsterdam die Piet willen spelen volgens van Van Lenthe gevraagd om hun zwartheid te verbergen middels witte handschoenen. Andere bedrijven weigeren simpelweg om nog langer donkere medewerkers aan te nemen als Zwarte Piet.

Reacties

18-11-2020 10:16:29 Madarian

Euh... Facebook aanklagen wegens discriminatie? In dit geval zou de aanklacht misschien gehonoreerd kunnen worden. Waarom mag 'een donkergetint persoon' geen zwarte piet spelen en daarover foto's plaatsen?

18-11-2020 10:22:59 botte bijl

weten die Amerikanen van Facebook veel

18-11-2020 10:37:32 MIADIA

S Quote:

Andere bedrijven weigeren simpelweg om nog langer donkere medewerkers aan te nemen als Zwarte Piet. huh? huh?

18-11-2020 10:52:36 KhunAxe

Ik blijf op FB omdat ik in contact wil blijven met familie en vrienden, maar het is een vreselijk kutbedrijf!! Paar weken geleden werd ik pardoes een maand uitgesloten van posten op Face Book, ik zou hun 'fatsoensnormen' overschreden hebben met een van mijn postings. Ik was mij van geen kwaad bewust en vroeg op hoge poten om mij dan de gewraakte posting te laten zien!! Ik kreeg die betreffende posting niet te zien, maar wél werd mijn 'ban' onmiddellijk gelift..Ik blijf op FB omdat ik in contact wil blijven met familie en vrienden, maar het is een vreselijk kutbedrijf!!

18-11-2020 10:56:23 GinnyWemel

T Grappig: Ik ken Leonardo persoonlijk, en weet dat hij ook meespeelt in films en zo als zwarte piet. Dus daardoor vind ik het nog aparter dat hij niet als Piet op Facebook mag

18-11-2020 11:23:45 Emmo

@KhunAxe : Ik vraag mij af of er geen alternatieven zijn voor Facebook om in contact met de familie te blijven.

18-11-2020 11:29:59 MIADIA

S @Emmo : vast wel, maar dan moet de hele zwik familie/contacten ook overstappen, wil het leuk blijven

18-11-2020 12:30:54 botte bijl

af en toe vraag ik mij af of FB echt een bedrijf is, en niet stiekem een sekte

18-11-2020 13:03:21 botte bijl

@MIADIA :

misschien komt dat nog misschien komt dat nog

