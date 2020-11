Met deze zweterige, mechanische hand wandel je nooit meer alleen

Japanse wetenschappers hebben een mechanische hand op de markt gebracht waardoor het lijkt dat je samen met iemand wandelt. Het apparaat ruikt naar vrouwenparfum, kan zweten en laat je gsm geluiden van een stappende vrouw afspelen.Nu we het met minder sociaal contact moeten doen, grijpen mensen naar creatieve oplossingen om hun drang naar lichamelijk contact te vervullen en niemand is creatiever met technologie dan Japanners. Vier ingenieurs van de universiteit van de Japanse stad Gifu hebben een levensechte mechanische hand in elkaar gestoken. Die dient niet om aan je arm te bevestigen en zelf te besturen, maar om vast te houden.Hoor kleren ritselen in de windDe Osampo Kanojo, Japans voor ‘Mijn vriendin tijdens wandeling’, moet eenzame wandelaars het idee geven dat ze vrouwelijk gezelschap hebben. De hand verspreidt de geur van een vrouwelijk parfum en met de bijhorende app kan je op je gsm toepasselijke geluiden afspelen. Zo hoor je een vrouw stappen, ademen en haar kleren ritselen in de wind.Het apparaat voelt warm aan en kan zelfs ‘zweten’. Daarvoor moet je een natte doek tussen de ‘huid’ van de hand en verwarming eronder plaatsen. Na verloop van tijd zullen kleine druppeltjes door de buitenste laag van de machine sijpelen.