Deze nieuwe editie van Monopoly is ideaal voor slechte verliezers

Na de Monopoly valsspelerseditie, is er nu ook Monopoly voor slechte verliezers. Het spel wordt nu al gezien als één van de populairste gezelschapsspelen voor kerst dit jaar. Dankzij deze versie komen slechte verliezers aan hun trekken én bewaar je de vrede.We kennen allemaal wel iemand die zijn of haar verlies niet zomaar accepteert. In deze hilarische versie van het geliefde gezelschapsspel Monopoly zijn de regels omgedraaid en is verliezen het doel van het spel. Winnen dankzij het uitbouwen van vastgoedimperiums, het innen van huur en het vermijden van boetes zit er niet in. In deze editie worden spelers juist rijk door failliet te gaan, belastingen te betalen en naar de gevangenis te gaan. ‘Laat je hoofd niet hangen, zet het ze betaald!’, staat er op de doos. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk?Het belangrijkste dat je moet onthouden, is dit: verliezen is winnen. Alle dingen die doorgaans irritant zijn, brengen je in de slechteverliezerseditie een stapje dichter bij de overwinning. Kans- en Algemeen Fondskaarten zijn er niet om je te nekken, ze helpen je vooruit. Munten (voor verliezers) verzamelen, doe je door op nutteloze vakjes van het bord te belanden, zoals belastingen betalen. Heb je vier munten verzameld? Dan mag je je pion inwisselen voor de mr. Monopoly pion: overal waar je normaal moet betalen, mag je nu geld innen!Het spel wordt bejubeld op het internet. Zo was er op Twitter iemand die er na 23 jaar in slaagde haar vader te verslaan met Monopoly.Velen zien in deze editie de ideale cadeautip voor Donald Trump.