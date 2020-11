Nieuwe ceo Douwe Egberts krijgt 10 miljoen, nog voor hij begint

Nog voor je eerste werkdag 10 miljoen euro innen, dat is een lekker begin bij je nieuwe baas. Dat geldt voor Fabien Simon, de nieuwe ceo van JDE Peet's, het moederbedrijf van Douwe Egberts.



De rest van zijn leven heeft Fabien Simon, de nieuwe topman van JDE Peet's, gratis koffie en thee. Voor de 10 miljoen euro die hij ontvangt kan de nu 49-jarige Fransman de rest van zijn leven daar namelijk zo'n 780 euro per dag aan uitgeven.



De 10 miljoen die Simon krijgt wordt in aandelen van JDE Peet's gestoken. Later komt daar nog een aandelenpakket ter waarde van 13 miljoen euro bij.

De 10 miljoen tekengeld wordt na vijf jaar nog eens verdubbeld, zodat het gratis aandelenpakket voor Simon dan tot 33 miljoen euro zal zijn uitgegroeid.



In de tussentijd kan de koers van het sinds vorig jaar in aan de Amsterdamse beurs genoteerde JDE Peet's uiteraard ook nog stijgen.



Volgens de VEB (Vereniging van Effectenbezitters) is de tekenbonus van Simon vele malen hoger dan wat andere nieuwe ceo's van Nederlandse bedrijven eerder kregen. Nummer twee op de lijst met hoogste tekenbonussen ooit in Nederland is Lard Friese, die vorig jaar overstapte van NN naar Aegon. Friese kreeg 1,25 miljoen euro.



De aandeelhouders moeten op de speciale aandeelhoudersvergadering, volgende week woensdag, nog wel akkoord gaan met benoeming van Simon en zijn beloningspakket. Grootaandeelhouders JAB (ruim 60 procent van de aandelen) en Mondelez (23 procent) zijn al akkoord.

Simon krijgt de hoge tekenbonus omdat hij volgens JDE Peet's beloningen bij zijn vorige werkgever, concurrent JAB, misloopt. De VEB vindt dat echter een slecht signaal.



"Die eerdere beloningen zijn immers met reden niet uitgekeerd. De bestuurder heeft zich niet gehouden aan vooraf gemaakte afspraken, bijvoorbeeld door voortijdig weg te gaan", aldus de VEB.

Ik kan me gewoon niet voorstellen dat iemand zo'n inkomen waard is. Het succes van een onderneming hangt niet alleen van de CEO af maar vooral van de mensen die het werk uitvoeren.

@Grouse : En dat zullen er best heel wat zijn. Wat krijgen die??

