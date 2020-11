Uitvinder uit Den Helder bedenkt machine om afgedankte kliko's te demonteren

DEN HELDER - De Helderse uitvinder Bertus Kramer hoopt dat afvalverwerkers zijn uitvinding massaal gaan afnemen. Kramer heeft namelijk een machine ontwikkeld waarmee je afgedankte rolcontainers (kliko's) eenvoudig kunt demonteren en de onderdelen kunt scheiden. "Ik irriteer me aan slechte systemen."



Twee jaar geleden hoorde hij tot zijn verbazing dat het heel lastig was om de wielen van afgedankte rolcontainers van HVC te scheiden. Twee man hadden er een dagtaak aan om de wielen van de kunststof bakken te halen, en dat was nogal kostbaar.



Bertus besloot er iets op te vinden. Niet voor het eerst. "Als iets niet goed loopt, of het kan makkelijker, dan ga ik mij er aan irriteren. Dan duurt het maar heel kort voordat ik mijn werkplaats heb opgezocht en denk: dat moet beter kunnen."



Bertus doekte zijn klussenbedrijf op en stortte hij zich volledig op het uitvinden. Het meeste werk doet hij in zijn luie stoel waar hij met zijn laptop met 3D-software de mooiste apparaten bedenkt. Zijn werkplaats ziet hij pas als er een echt werkend model gemaakt moet worden.



Inmiddels is twee jaar fulltime bezig met de ontwikkeling van de machine. Niet alleen omdat er veel veiligheidseisen aan gesteld worden, maar omdat rolcontainers veel verschillende maten wieltjes hebben. Hij legt uit wat hij voor ogen heeft: "Ik wil een machine krijgen die alles eraf haalt, van dertig jaar geleden tot nu."



De kracht van zijn rolcontainer-demontagemachine is dat 'ie meerdere dingen oplost'. "Zo'n as eruit rukken is heel simpel, maar ik heb nu een machine ontwikkeld die - in diezelfde drie seconden - alle materialen scheidt."



Afvalverwerkers zouden veel baat kunnen hebben bij zijn vinding, maar hij erkent dat veel uitvindingen onbeloond blijven. "Geld verdienen met uitvindingen, dat is pas de uitvinding."

Reacties

14-11-2020 12:35:08 Questyn

Erelid



WMRindex: 1.666

OTindex: 1.853

S Quote:

"Ik irriteer me aan slechte systemen."



Ik ook Ik ook

14-11-2020 13:51:19 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.594

OTindex: 80.942

Quote:

"Ik irriteer me aan slechte systemen."



En ik aan verkeerd taalgebruik. En ik aan verkeerd taalgebruik.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: