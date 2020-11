Pas ontdekte aap nu al met uitsterven bedreigd, nog slechts 250 exemplaren

Wetenschappers hebben een nieuwe apensoort ontdekt in de bossen van Myanmar. De Popa Langoer, vernoemd naar de berg waar de meerderheid van de soort leeft, heeft een maskerachtig gezicht en een grijze vacht. Er leven slechts 200 tot 250 van deze exemplaren in het wild, waardoor de soort nu al met 'uitsterven bedreigd' wordt.Onderzoekers maakten de vondst bekend in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Zoological Research. De apensoort bestaat al minstens een miljoen jaar.Dat de apen nu in haar bestaan worden bedreigd komt door de jacht en het steeds kleiner wordende leefgebied. Langoeren, waar meer dan twintig soorten van bestaan, komen voor in Zuidoost-Azië en leven in bomen.Het eerste bewijs van de nieuwe soort werd niet in het wild gevonden, maar in de collectie van het Natural History Museum in Londen. Het museum bezit sporen die meer dan een eeuw geleden verzameld zijn toen Birma, nu Myanmar, nog een Britse kolonie was. Uit een genetische analyse bleken de sporen van een onbekende soort te komen.De uitwerpselen van de Popa Langoer die de onderzoekers in Myanmar vonden, kwamen overeen met de uitwerpselen die het museum in bezit had. Daaruit bleek dat de onbekende aap nog steeds in het wild rondliep. De apen werden uiteindelijk in 2018 op film vastgelegd, waardoor onderzoekers wisten hoe het aapje eruitziet.Sinds begin deze eeuw zijn er minstens twintig nieuwe primaten, waaronder ook de mensapen vallen, ontdekt. Vaak bleken apen die er hetzelfde uitzagen door genetische analyse toch tot een ander soort te behoren. Wereldwijd worden ongeveer twintig soorten primaten met uitsterven bedreigd.