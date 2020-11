Politieagenten straffen tieners door hun wenkbrauwen af ​​te scheren

Twee tienerjongens eisten onder bedreiging van automobilisten dat ze parkeergeld moesten betalen op een openbare parkeerplaats.



De parkeerzwendel vond plaats aan het strand in Zuid-Sulawesi, Indonesië. Toen de politie vorige week informatie kreeg van een toerist wat er op de parkeerplaats gebeurde, besloten ze de jongens een vreemde les te leren in plaats van hen naar een politiebureau te brengen.



De tieners lieten hun wenkbrauwen door politieagenten afscheren als straf voor hun daden. Volgens lokale autoriteiten moet de straf hen ‘ontmoedigen’ om verder wangedrag te plegen.



De laatste jaren zijn er in het land vaker dergelijke onconventionele straffen opgelegd.

Reacties

13-11-2020 16:21:55 Grouse

Nou ja, ik trim ze. Ik scheer mijn wenkbrauwen elke weekNou ja, ik trim ze.

13-11-2020 16:22:04 Haroldje

S Interessante eerste zin....

13-11-2020 16:25:29 Mamsie

Is dat de light-versie van de sharia?

13-11-2020 16:29:03 Emmo

Als het helpt, helpt het.

13-11-2020 16:54:52 Buick

Dus de politieagenten spelen rechtertje.

Ze horen die jongens gewoon op te pakken en niet hun lijf gaan verminken.

Als de volgende verdachte lang haar heeft en de agent houd niet van lang haar dan knip hij het af. Die jongens zijn nog steeds verdachten en de rechter gaat bepalen of ze straf moeten krijgen.



13-11-2020 20:22:34 venzje

Quote:

Twee tienerjongens eisten onder bedreiging van automobilisten Bijzonder. Meestal gaat zoiets onder bedreiging van een steek- of vuurwapen.

"Hier met je parkeergeld, anders stuur ik mijn automobilist op je af!" Bijzonder. Meestal gaat zoiets onder bedreiging van een steek- of vuurwapen."Hier met je parkeergeld, anders stuur ik mijn automobilist op je af!"

