'Hoteldebotel' naar huis na Boerenrock: automobilist veroordeeld voor dollemansrit door Emmen en omgeving

,,Ik kan me er weinig van herinneringen, want ik was helemaal hoteldebotel.” Voor een 49-jarige man uit Emmen is de nacht van 19 augustus 2018 een dieptepunt wat hij noemde ‘een dramatische periode’. Het gevolg: een dollemansrit door Emmen en omgeving.



De rechter in Assen veroordeelde hem maandag voor het ernstig in gevaar brengen van het verkeer tot een boete van 500 euro en twee maanden rijontzegging. Niet alleen reed hij die nacht veel te hard, ook dwong hij andere automobilisten uit te wijken naar de berm en negeerde hij een stopteken van de politie.



Het ging mis toen de Emmenaar die nacht wegreed na een bezoek aan het festival Boerenrock in Drouwenermond. Sinds kort had hij weer contact met zijn zoon, nadat hij hem tien jaar niet had gezien. Maar die avond had de jongen hem op het festival gevraagd mee te werken aan een DNA-test, omdat hij twijfelde of de Emmenaar wel echt zijn vader was.



De man vertrok emotioneel naar zijn auto. Er speelde op dat moment veel ellende in zijn familie, vertelde hij aan de rechter, waardoor hij het al moeilijk had. Dat veroorzaakte zijn rijgedrag, zei hij. Hij ontkende dat het kwam doordat hij gedronken had, want naar eigen zeggen had hij geen druppel alcohol gehad.



Politieagenten zagen hem kort na middernacht met een veel te ruime bocht het terrein afrijden en even later opnieuw een bocht veel te ruim nemen. Ze gaven een stopteken, maar de man gaf gas. Met snelheden tot 130 kilometer per uur racete hij via Valthermond en Klijndijk naar Emmen met de politie op de hielen.



Onderweg konden enkele tegemoetkomende bestuurders hun auto’s net op tijd de berm in sturen om te voorkomen dat de man, die meerdere keren op de verkeerde weghelft reed, op hen zou inrijden. In Emmen scheurde hij verder over de Hondsrugweg, waar hij meerdere keren door rood licht reed.



De officier van justitie twijfelde of de Emmenaar echt wel nuchter was die nacht, ook omdat de man eerder was veroordeeld voor drankrijden. Maar bewijs daarvoor had hij niet. De politieagenten konden hem niet laten blazen, omdat hij ze wist af te schudden door er via een fietspad vandoor te gaan. Aan de hand van zijn kenteken werd hij later thuis aangehouden.

