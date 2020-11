Zuurstof op de maan? Binnenkort wel, volgens dit Britse bedrijf

Zuurstof op de maan klinkt als science fiction, maar het kan binnen een paar jaar werkelijkheid worden. Een Brits bedrijf heeft een nieuwe technologie ontwikkeld waarmee maanstof en maansteen omgezet kunnen worden in zuurstof.



De technologie wordt gezien als een belangrijke stap in de voorbereiding om een definitieve basis op de maan aan te leggen, schrijft The Guardian maandag. Het Britse bedrijf Metalysis heeft goedkeuring van de European Space Agency om de technologie verder te ontwikkelen.



De techniek houdt in dat maanstof en ander gesteente omgezet kan worden in zuurstof. Bijkomend voordeel is dat het aluminium, ijzer en andere metalen die achterblijven, gebruikt kunnen worden om dingen op de maan te bouwen.



Hoe gaat het precies in zijn werk? Door elektrische stroom door het maanstof te sturen, komt er zuurstof vrij. Als dat kan worden opgevangen en opgeslagen kan de technologie, die op aarde al wordt gebruikt, hopelijk ook op de maan ingezet worden.



Mocht het plan van Metalysis een succes blijken, kan dat een flinke kostenbesparing betekenen. Om mensen op de maan in de toekomst te voorzien van zuurstof, moet het nu vanaf de aarde daar naartoe vervoerd worden. Het wordt dan ter plekke onttrokken aan de stenen en het stof.



En dat heeft ook voordelen als de mensheid verder het universum in wil. "Als je verder de ruimte in wil gaan, is een benzinestation op de maan essentieel om dat voor elkaar te krijgen", zegt Ian Mellor, directeur van Metalysis.



NASA en andere ruimtevaartorganisaties zijn van plan om op korte termijn weer naar de maan te gaan en om daar permanent mensen te vestigen. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie wil al binnen vier jaar een nieuwe bemanningsvlucht naar de maan sturen.

Reacties

11-11-2020 11:02:26 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.528

OTindex: 75.312

Quote:

NASA en andere ruimtevaartorganisaties zijn van plan om op korte termijn weer naar de maan te gaan en om daar permanent mensen te vestigen. Serieus? Wie wil daar nou permanent wonen? En waarom?

Woon je op een prachtige planeet, ga je dat inruilen voor een kaal brok steen?

Woon je op een prachtige planeet, ga je dat inruilen voor een kaal brok steen? Serieus? Wie wil daar nou permanent wonen? En waarom?Woon je op een prachtige planeet, ga je dat inruilen voor een kaal brok steen?

11-11-2020 11:07:26 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.730

OTindex: 2.225





Ik zal het niet meer meemaken, maar mark my words: Als het ooit werkelijkheid wordt zal er een run op de beschikbare woonruimtes op de Maan komen!



Laatste edit 11-11-2020 11:09 @allone : Ik denk dat er geloot zal moeten worden tegen die tijd!! Ik denk dat ontzettend veel mensen dolgraag op de Maan zouden willen wonen, ik denk dan aan wetenschappers, technici en mensen die gewoon simpelweg de Aarde met al zijn besognes spuugzat zijn en graag zouden willen ruilen met de Maan.Ik zal het niet meer meemaken, maar mark my words: Als het ooit werkelijkheid wordt zal er een run op de beschikbare woonruimtes op de Maan komen!

11-11-2020 11:27:16 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.528

OTindex: 75.312

Quote:

mensen die gewoon simpelweg de Aarde met al zijn besognes spuugzat zijn en graag zouden willen ruilen met de Maan. mark my words, die besognes gaan gewoon mee.

11-11-2020 11:30:10 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.730

OTindex: 2.225





Verder zullen er vast en zeker besognes zijn, maar anders dan die op Aarde @allone : Je kent de uitdrukking toch? Bij de buren is het gras altijd groener..

11-11-2020 11:44:52 Emmo

Stamgast



WMRindex: 46.719

OTindex: 26.076

@KhunAxe :



OT Om oxides de reduceren naar zuurstof en de andere stof is een techniek die al honderden, zo niet duizenden jaren bekend is. IJzer maken van ijzererts is precies hetzelfde. Er zijn verschillende procedés beschikbaar. Probleem is dat die technieken energie-intensief zijn. Met andere woorden, waar zet je die windmolens neer?



Laatste edit 11-11-2020 11:49 @allone : Een paar jaar terug was er een serieuze sollicitatie voor Mars. Ze hadden het voor het uitkiezen. En Mars is gegarandeerd een enkeltje. Van de maan kun je met een paar vijven en zessen weer terug.OT Om oxides de reduceren naar zuurstof en de andere stof is een techniek die al honderden, zo niet duizenden jaren bekend is. IJzer maken van ijzererts is precies hetzelfde. Er zijn verschillende procedés beschikbaar. Probleem is dat die technieken energie-intensief zijn. Met andere woorden, waar zet je die windmolens neer?

11-11-2020 11:48:17 Madarian

Oudgediende



WMRindex: 2.474

OTindex: 5.597





En ik ben er voor om Mars te koloniseren. En daarvoor is een maan basis een goed idee. Een ruimterots, en de aarde is voor langere tijd onbewoonbaar... @allone : 'permanent mensen te vestigen.' Dat hoeft nog niet te betekenen dat de mensen permanent daar zijn, maar wel dat de basis permanent bemand is.

11-11-2020 11:49:32 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.453

OTindex: 15.398

S



Dan kan ik mijn schoonmoeder, die ik altijd naar de maan heb gewenst, dus beter een reis naar Mars geven. Quote @Emmo : Mars is gegarandeerd een enkeltje. Van de maan kun je met een paar vijven en zessen weer terug.

11-11-2020 11:57:40 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.528

OTindex: 75.312



Maar vraag me af wie dat gaat financieren.. @Emmo :

Probleem is dat die technieken energie-intensief zijn. Met andere woorden, waar zet je die windmolens neer?] QuoteProbleem is dat die technieken energie-intensief zijn. Met andere woorden, waar zet je die windmolens neer?]



.. vooralsnog zijn mars en maan onbewoonbaarder dan de aarde @Madarian : da's waar, dat zou ook permanent zijn...Maar vraag me af wie dat gaat financieren..ook dat.... vooralsnog zijn mars en maan onbewoonbaarder dan de aarde

11-11-2020 11:58:39 Madarian

Oudgediende



WMRindex: 2.474

OTindex: 5.597





En qua energie: Er zijn grondstoffen genoeg voor brandstof voor een centrale.



Laatste edit 11-11-2020 12:00 @Emmo en @De Paus: Mars hoeft geen enkeltje te zijn. Elke 2 jaar staan de planeten zodanig dat er gereisd kan worden tussen Mars en Aarde. het duurt wel even voordat men aankomt. Volgens de serie 'the universe' is er een lancering van 2 raketten naar Mars, waarvan 1 een 'ERV' oftewel 'Earth Return Vehicle' aan boord heeft.En qua energie: Er zijn grondstoffen genoeg voor brandstof voor een centrale.

11-11-2020 12:04:33 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.146

OTindex: 2.011

@Emmo :

waar zet je die windmolens neer? Quotewaar zet je die windmolens neer?



Héél misschien zijn zonnepanelen een beter idee? En anders een mooie kerncentrale. Straling is er zat op de maan.

Héél misschienzijn zonnepanelen een beter idee? En anders een mooie kerncentrale. Straling is er zat op de maan.

