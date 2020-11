Gemeente Amsterdam: geef uw kind spruiten met Sint-Maarten

Net zoals alles in 2020 is ook Sint-Maarten dit jaar gewoon minder leuk. Vanwege de coronapandemie kan er immers niet met lampionnen langs de deuren worden getrokken. Geen gezamenlijk gezongen liederen dus en geen dikke zak snoep aan het einde van de rit.



De gemeente Amsterdam komt nu met een plan om het kinderfeest nog triester te maken dan het al is. Op haar site adviseert deze namelijk om kinderen spruiten te geven dit jaar in plaats van mini Snickers. Spruiten! Geen cherrytomaatjes, rozijntjes of mandarijnen, maar spruiten! Zoals iedereen met koters kan beamen het favoriete voedsel van kleine kindermensen.



Verder adviseert de gemeente om snoepjesmemory te spelen. Hierbij leg je naast spruiten ook worteltjes, radijsjes en tomaten onder plastic bekers. Wie twee dezelfde vindt mag het stuk groente houden en met tranen in de ogen opeten.



Advies van TPO: geef uw kind a.u.b geen spruiten met Sint-Maarten. Ze zullen het u nooit vergeven en later in het verzorgingstehuis absoluut wraak nemen hiervoor. Van alle dagen die er bestaan om uw kind te onthouden van snoep is Sint-Maarten echt de allerslechtste dag.

