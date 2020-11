Amerikaans stel krijgt na veertien zonen eindelijk een dochtertje

Een Amerikaanse stel met veertien zonen heeft nu eindelijk ook een dochtertje gekregen. Bijna dertig jaar na hun eerste kind verwelkomen Kateri en Jay Schwandt dochter Maggie Jayne. "Dit is een bijzonder moment tijdens een heel bijzonder jaar."Maggie Jayne werd afgelopen week geboren als jongste telg in de familie Schwandt. Het gezin haalde het nieuws al vaker vanwege de bijzondere gezinssamenstelling.Kateri en Jay (beiden 45) wonen in de Amerikaanse staat Michigan, waar ze 28 jaar geleden hun eerste zoon kregen. Daarna volgden dertien anderen. Ze hebben een online televisieprogramma, 14 Outdoorsmen (14 buitenmannen), dat binnenkort waarschijnlijk van naam moet veranderen."We zijn dolgelukkig en heel blij met Maggie Jayne", vertellen de ouders. Haar broer Tyler Schwandt (28 ) vraagt zich af of zijn ouders wel weten wat ze met een dochtertje aan moeten. "Mijn moeder heeft bijvoorbeeld niet eens roze babykleding", zegt hij.

10-11-2020 10:43:41

CeeDee

Sowieso, heb je voldoende middelen om zoveel kinderen een goede toekomst te garanderen? Dat is in de states nog wel een dingetje. Goed onderwijs is daar erg duur.

ik heb even gezocht, waarschijnlijk hebben ze wel een goed inkomen:

Jay is a lawyer and owns a land surveying business, while Kateri has a master’s degree in social work.