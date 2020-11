Man weigert temperatuur te laten opmeten en valt receptionist aan

Een video van een receptionist die te maken krijgt met een koppige en agressieve hotelgast gaat momenteel viraal. In het filmpje is te zien hoe de hotelgast ten stelligste weigert om zijn temperatuur te laten opmeten en dan uit pure frustratie de receptionist aanvalt.De beelden dateren reeds van augustus, maar worden nu pas opgepikt door verschillende internationale media. In een hotel in Brazilië werd een man door een receptionist vriendelijk verzocht om zijn temperatuur te laten opmeten door middel van een scantoestelletje. Dat was niet meteen naar de zin van die eerste.Na enkele verbale dreigementen leek de man weer te vertrekken, maar ging dan uiteindelijk toch door het lint en raakte slaags met de receptionist. Die laatste kon zich – niet geheel volgens de verwachting van de gast – goed verweren, waardoor de aanvaller het hazenpad koos.