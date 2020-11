Enorm frikandelbroodje op muur Amsterdamse school: Behoorlijk bizar

Hij is niet te missen: op de muur van het Pieter Nieuwland College in Amsterdam prijkt sinds afgelopen nacht ineens een enorm frikandelbroodje. De schoolleiding is erg verbaasd, maar niet van plan de creatie weg te halen.Het kunstwerk is gemaakt door Kamp Seedorf, een Nederlands streetart-collectief. Ze hebben het broodje spontaan op de muur gezet, zonder enig overleg met de school. "Op social media zien we dat ze afgelopen nacht door de stad aan het toeren waren. Toen moeten ze het gedaan hebben", vertelt afdelingsleider Annelies aan EditieNL.Behoorlijk bizar, zo noemt ze het – maar dan vooral in positieve zin. "We hebben Kamp Seedorf hoog zitten en vinden het een eer dat ze ons hebben uitgekozen. Ik word er erg vrolijk van."Kamp Seedorf heeft het kunstwerk ook op hun social media geplaatst. 'Shout out naar frikandelbroodjes en middelbare scholieren', staat erbij."Het is een hart onder de riem voor de leerlingen", zegt Annelies. "Ze worden in het zonnetje gezet in deze moeilijke tijd. Althans, zo voelt het. De exacte boodschap achter het kunstwerk kennen we niet", zegt ze.Ook de leerlingen reageren er goed op. "Ze vinden het allemaal 'heel vet'. Iedereen is positief."Het thema van het kunstwerk is ook erg passend, zegt Annelies. "Ja, het beeld dat bijna alle middelbare scholieren frikandelbroodjes eten klopt wel", lacht ze. "We zien ze hier veel voorbijkomen. In de pauze rennen de leerlingen allemaal naar de supermarkt hier om de hoek. Maar niet alleen voor frikandelbroodjes hoor. Eigenlijk voor alles; als het maar geen groente of fruit is."