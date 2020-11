Aan COVID overleden kandidaat doet het verrassend goed in Amerikaanse verkiezingen

In North Dakota is een onlangs overleden kandidaat voor het lokale Huis van Afgevaardigden alsnog verkozen geraakt. De Republikein David Andahl overleed vorige maand aan het coronavirus in het ziekenhuis, maar zijn naam bleef op het stembiljet staan.



Met ruim 35% van de stemmen in het district Bismarck wist de 55-jarige Republikein woensdag een plek te veroveren in het Huis van Afgevaardigden van de staat North Dakota.



De verkiezingsautoriteiten waren er na zijn overlijden nog niet uit hoe ze zouden omgaan met een mogelijke overwinning van de overleden kandidaat. Wat er nu met de zetel van Andahl moet gebeuren, is niet zeker.



In de staten Delaware en Vermont zijn twee transgenders verkozen. Sarah McBride (30, Delaware) en Taylor Small (26, Vermont), beiden Democraten, zullen binnenkort respectievelijk in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden zetelen.

Een dooie en twee die niet goed weten wat ze nou eigenlijk willen? How typical American (Zouden ze het wél weten en de daarvoor benodigde operaties hebben doorstaan dan waren het transseksuelen, niet transgenders)

