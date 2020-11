Deze kajakkers worden bijna (!) opgegeten door een walvis

Twee vrouwen in Californië zullen hun kajak-tripje waarschijnlijk niet snel vergeten. Toen ze rustig aan het peddelen waren, dook er opeens een bultrugwalvis uit het water.De walvis zat achter een school vissen aan. Waarschijnlijk wilde het dier de vissen opeten, toen hij naar de kajakkers hapte.Ik zag de walvis aankomen. Ik dacht:' Oh, nee! Hij is te dichtbij'zei één van de vrouwen tegen een Amerikaanse nieuwszender.De vrouwen konden net op tijd in het water springen. De twee zijn niet gewond geraakt. Toen ze op het droge stonden zaten er nog wel vissen in hun kleren.