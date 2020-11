Bank in Milaan overvallen door criminelen die uit het riool kropen

In Milaan is een bank overvallen door een bende die het pand in wist te komen via het riool. De overvallers zijn spoorloos.



Eerst zag de directeur van het filiaal van de Franse bank Crédit Agricole twee mannen het pand binnenkomen via de hoofdingang. Ze hadden geweren bij zich. Daarna kwamen uit een put in het gebouw andere bendeleden geklommen.



"Ze eisten dat we de kluis openden. Daarna stalen ze de inhoud van een aantal persoonlijke kluizen", vertelt de directeur tegen lokale media. "Hoeveel precies is meegenomen weten we nog niet."



Na verschillende kluizen te hebben geplunderd, is de groep ook weer via het riool gevlucht.



De directeur was met nog twee bankmedewerkers als enige aanwezig in het gebouw. Een van de medewerkers wist te vluchten toen hij zijn baas hoorde schreeuwen dat er een overval plaatsvond.

Reacties

06-11-2020 14:09:27 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.852

OTindex: 6.231

Dit zaakje stinkt.

06-11-2020 16:13:06 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.107

OTindex: 1.987

Die persoonlijke kluizen kunnen toch niet opengemaakt worden door de bank?

Vreemd verhaal.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: