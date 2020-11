Studenten zijn op zoek naar mannelijk schaamhaar voor hun bachelorproef

Voor de kunst moeten er al eens offers gebracht worden. Vier dramastudenten van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) zijn namelijk op zoek naar mannen die hun schaamhaar willen doneren. Het schaamhaar zal deel uitmaken van een voorstelling voor hun bachelorproef.



“Onze voorstelling gaat over de traditionele machtsverhoudingen tussen mannen en niet-mannen”, zegt een van de studenten, Musia Mwankumi, tegen Het Laatste Nieuws. “Door iets intiem zoals schaamhaar te vragen van een dominante groep binnen onze samenleving en er een mat mee te maken, draaien we de rollen eens om.”



De vier studenten willen specifiek schaamhaar en geen ander lichaamshaar omdat “schaamhaar het meest intieme haar is dat op je lichaam groeit. En praktisch gezien kan je het makkelijk missen, na een paar maanden staat het er terug… en dan kan je het opnieuw doneren.”



Hoe de mat er uiteindelijk uit zal zien, hangt af van het aantal donaties. “We zijn blij met elke donatie, maar het is wel handiger als het haar minstens 2 centimeter lang is.” En niet onbelangrijk: “We vragen ook dat de donors zich eerst wassen voor ze zich scheren, en dat ze meerderjarig zijn.”

Reacties

06-11-2020 08:22:09 allone

Oudgediende



" tussen mannen en niet-mannen"... ah.. wat zouden ze met niet-mannen bedoelen?



"“Door iets intiem zoals schaamhaar te vragen van een dominante groep binnen onze samenleving en er een mat mee te maken, draaien we de rollen eens om.”"

En de logica is? Hoe precies worden de rollen opgedraaid?

Dat de niet-mannen dan stappen op een mat gemaakt van het dan al afgeschoren haar van die dominante groep??



Tja, je moet wat bedenken



