Europarlementariërs woedend over opschorten van dagvergoeding vanwege corona

Hele beroepssectoren staan op instorten. Van elke hardwerkende burger in Europa wordt momenteel een offer gevraagd, maar waar maken ze zich druk over in het Europees Parlement? De dagvergoeding van 323 euro voor Europarlementariërs die momenteel tijdelijk wordt geschrapt.



Vanwege de tweede golf van het coronavirus in Brussel gaat het fysieke parlement een maand op ‘slot’, zo weet de T. De EU wil dan het liefst dat alleen nog Europarlementariërs naar binnen komen die echt nodig zijn. Om onnodig gereis te ontmoedigen wordt daarom nu ook de dagvergoeding, kortstondig, niet uitbetaald.



Een beslissing die bij een flink deel van de parlementariërs, van links tot rechts, een hoop woede opwekt. Zo noemt de Finse liberale parlementariër Nils Torvalds de beslissing niet proportioneel: “De meesten van ons hebben huurcontracten voor een appartement in Brussel afgesloten”



De situatie van de Deense christendemocraat Pernille Weis is welhaast nog schrijnender: “Ik sta erop dat ik niet naar mijn keukentafel wordt gekatapulteerd, met een brakke internetverbinding op 1200 kilometer afstand van waar mijn kiezers me hebben gevraagd te zijn.”



Ook het extreemrechtse Gouden Dageraad wil gewoon harde knaken zien van de Europese belastingbetaler. Zo blijkt uit deze reactie van Ioannis Lagos: “Het is oneerlijk om ons dagvergoedingen te ontzeggen waar we recht op hebben.”



Een Europarlementariër verdient overigens 8.757,90 euro bruto per maand. Daarnaast krijgen de democratisch gekozen vertegenwoordigers maandelijks een onkostenvergoeding van 4.513 euro. Verder worden alle reiskosten premium vergoed en staat er in Brussel een heel wagenpark met chauffeurs klaar voor de politici.

