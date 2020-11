Daarom sturen toeristen hun gestolen artefacten van Pompeii terug

Een bezoekje aan Pompeii is iets wat je als archeologiefanaat minstens een keer in je leven moet doen. De Romeinse stad, die in het jaar 79 bedolven werd door toedoen van een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius, is tot op heden nog steeds te bezoeken. Wanneer je door de goed bewaarde ruïnes wandelt, is het niet moeilijk om je in een andere tijd te wanen.



Sommige Pompeii-liefhebbers gaan echter wel erg ver. Ze kunnen zich niet bedwingen en nemen, als ‘souvenirtje’, een archeologisch artefact mee naar huis. Dat is uiteraard ten strengste verboden, maar het is voor de lokale autoriteiten onmogelijk om alles en iedereen te controleren, dus het gebeurt toch.



Als jij ook van plan was om een aandenken mee te nemen uit Pompeii bij je volgende bezoek denk je toch maar beter twee keer na. Steeds meer mensen sturen hun gestolen souvenirtjes namelijk terug en dat door een wel erg lugubere reden. Een van hen is de Canadese Nicole. Zij bezocht de stad vijftien jaar geleden en nam toen een stuk van een amfora en enkele mozaïekjes mee naar huis. Die stuurt ze nu terug, inclusief brief waarin ze uitlegt waarom. “Neem ze alstublieft weer terug, ze brengen ongeluk. Ze zijn vervloekt”, schrijft de Canadese volgens de krant The Guardian. Nicole heeft in haar leven namelijk al twee keer borstkanker gehad en haar gezin heeft het financieel ook erg moeilijk gehad, wat ze wijt aan de gestolen artefacten.



Nicole is niet de enige die spreekt van een vloek, dus laat dat een goede motivatie zijn om je hebberige handjes thuis te houden bij een bezoek aan Pompeii.

05-11-2020 14:14:03 Mamsie

Gestolen goed gedijt niet. En met een slecht geweten is niet fijn leven.

05-11-2020 15:27:43 MIADIA

Gestolen goed gedijt niet. En met een slecht geweten is niet fijn leven.

Ik kom er na de boodschappen net achter dat het een blikje tomatenpuree niet hebben gescand en ik dat dus niet heb betaald... en nu?!



Ik kom er na de boodschappen net achter dat het een blikje tomatenpuree niet hebben gescand en ik dat dus niet heb betaald... en nu?! Ik kom er na de boodschappen net achter dat het een blikje tomatenpuree niet hebben gescand en ik dat dus niet heb betaald... en nu?!

05-11-2020 15:36:58 allone

@MIADIA : tja, teruggaan is ook zo wat.. Misschien morgen betalen? Maar ja, een blikje tomatenpuree.. Je zult je eigen geweten moeten volgen

05-11-2020 15:50:39 Buick

Zeker voor de kerst staan er vaak vrijwilligers van de voedselbank bij supermarkten waar klanten boodschappen kunnen doneren.

@MIADIA , volgende keer een blikje tomatenpuree kopen en die doneer je dan aan de voedselbank.Zeker voor de kerst staan er vaak vrijwilligers van de voedselbank bij supermarkten waar klanten boodschappen kunnen doneren.

