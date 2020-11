Kartonnen replica van wijkagent in winkels in Oosterparkwijk in Groningen

Eva Dijkman, wijkagent in de Oosterparkwijk in Groningen, heeft een levensgrote kartonnen replica van zichzelf laten maken. Deze surrogaat Eva maakt een rondreis langs winkels in de wijk. Om dieven af te schrikken.Hoi, Eva. Hoe ben je op het idee gekomen om een replica van jezelf te laten maken?,,Een collega elders in het land heeft dit ook eens gedaan. En omdat ik ervan houd dingen uit te proberen, ook als ze een beetje ludiek zijn, heb ik enkele bedrijfsleiders uit de wijk gevraagd of ze ze er iets voor voelden zo’n replica in hun winkel te plaatsen. Ze reageerden heel enthousiast. Vervolgens heb ik mijn baas lastig gevallen, waarna ik alles in gang kon zetten.”Heeft de politie replica’s van al haar werknemers? Of moest je het zelf regelen?,,Ik heb het zelf geregeld. Gewoon googelen; er zijn zat bedrijven waar je zo’n replica kunt laten maken. Het was ook binnen een week geregeld. Ik heb de replica vanochtend (maandag; red.) met de politiebus opgehaald.”Wat hoop je hiermee te bereiken?,,Preventie. Hier in de wijk zijn best veel winkeldiestallen, zeker bij de zelfscankassa’s. We hopen dat mijn replica dieven afschrikt. Wetenschappelijk onderzoek heeft immers uitgewezen dat kijkende ogen iemands gedrag kunnen bepalen.”Had je de foto van jezelf met de replica dan wel moeten twitteren?,,Natuurlijk. Zo’n replica heeft maar een tijdelijk effect. Bovendien: ik maak hiermee ook reclame voor de wijkagent die altijd zichtbaar wil zijn.”Nog een kritische noot: je staat lachend op de foto. Had je niet veel strenger moeten kijken?,,Nee, dit is wie ik ben. Ik ben een heel benaderbare wijkagent. Dat wil ik uitstralen. En dan nog: ik heb natuurlijk wel een uniform aan. Dat heeft ook een afschrikwekkend effect.”Staat de replica al in een winkel?,,Nee, vanaf morgen. En na een week of iets langer verhuist de replica naar een andere winkel. Welke dat zijn, vertel ik niet. Dat zou niet slim zijn.”