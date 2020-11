Tafelschuimster glipt weg via plafond van restaurant, maar dan gebeurt dit…

Een vrouw die in het Canadese Burnaby aan haar restaurantrekening trachtte te ontsnappen – het zogenaamde ‘dine & dash’ – is alsnog door de mand gevallen. Of moeten we zeggen: door het plafond…De gefaalde ontsnappingspoging werd vorige donderdag op Twitter gepost door het politiekorps van Burnaby. “In de waskamer kroop ze naar boven, om via het plafond boven de keuken te ontsnappen”, klinkt het. “Gelukkig raakte ze niet gewond toen ze door het plafond viel. Ze landde recht voor de neus van onze agenten.”Het politiekorps stak nog de draak met het incident door de hashtags #Gravity (‘#zwaartekracht’) en #Foundyou (‘#heeftjougevonden’) aan de tweet toe te voegen.