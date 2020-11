Vader bouwt levensgroot piratenschip als Halloweengeschenk voor dochter

Een vader uit New York heeft zijn kinderen een onvergetelijke Halloween bezorgd: de man bouwde eigenhandig een levensgroot piratenschip van 15 meter lang en 6 meter hoog. Het gevaarte staat voor zijn huis in Rochester.“Ik doe het gewoon voor mijn plezier en voor mijn kinderen”, vertelt Tony DeMatteo aan nieuwszender CNN. “Het is een moeilijk jaar geweest voor veel mensen. Ik dacht dat dit een uitgelezen kans zou zijn om een glimlach te toveren op vele gezichten.” Op Halloween bemanden twee professionele acteurs het schip en deelden snoep uit aan kinderen.De vader van drie zegt dat hij gedreven werd door de Halloweengekte bij zijn kinderen, die “telkens opveren van enthousiasme” als ze Halloweendecoraties zien.Enkele jaren geleden vroeg de nu 13-jarige dochter van DeMatteo een Halloween in het thema van ‘Pirates of the Caribbean’. Om haar wens te realiseren, bouwde haar vader toen een piratenboot. Maar dit jaar is het schip twee keer zo groot. Het bouwwerk is gemaakt van gerecycleerd metaal, hout en touw. Het schip is gedecoreerd met piratenvlaggen en een gigantisch skelet dat onder de boegspriet hangt.Om het spektakelstuk helemaal af te maken, bevat het schip zes kanonnen die van tijd tot tijd oplichten, een mistmachine en zelfs vlammenspuwers. DeMatteo produceerde ook een speciale soundtrack die synchroon afspeelt met de lichteffecten en de vuurspuwers.Het kostenplaatje bedroeg zo’n 3.000 dollar. “Het ziet er misschien duur uit, maar ik heb alle materiaal tweedehands gekocht en heb veel zelf geknutseld”, vertelt DeMatteo, die een week in de weer was met zijn Halloweenproject.Er is tevens een liefdadig aspect verbonden aan het project: DeMatteo vraagt aan alle nieuwsgierigen die een kijkje komen nemen om voedsel mee te nemen voor kwetsbare mensen in de lokale gemeenschap. Zijn garage staat nu volgepakt met gedoneerde voeding.