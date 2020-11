Vrouw trouwde reeds met 10 (!) mannen: “Ik geef niet op tot ik de ware vind”

”De aanhouder wint”, dat moet zowat het levensmotto zijn van de Amerikaanse Cassey. De 57-jarige vrouw is op liefdesgebied niet aan haar proefstuk toe: ze heeft 10 (!) huwelijken achter de rug!



Cassey passeerde de revue in het wereldbekende en druk bekeken televisieprogramma “Dr. Phil”, waar de gelijknamige presentator haar verbouwereerd op de vrouw af vroeg: “Echt? 10 keer?!” Cassey bleef rustig en antwoordde met een simpele “Ja.”. “Je lijkt het met een soort van trots te zeggen. Ben je op het punt gekomen dat je er om kan lachen?”, zo vroeg Dr. Phil zich af. “Ik ben op het punt beland dat ik er ofwel mee lach ofwel om huil. En soms doe ik beide”, zo vertelde Cassey. Even later geeft ze met tranen in de ogen toe dat ze het eigenlijk totaal niet grappig vindt.



Haar eerste huwelijk hield acht jaar stand. Haar tweede een zevental jaar. Haar tiende en huidige huwelijk wil ze stopzetten omdat ze haar man naar eigen zeggen een “controlefreak” vindt. “Het maakt me niet uit hoeveel huwelijken ik moet doorspartelen, ik blijf proberen tot ik de persoon vind die van me kan houden.”

Reacties

02-11-2020 22:17:11 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.468

OTindex: 80.633

Die valt dus steeds op de verkeerde mannen. En ze trouwt ermee voordat ze ze heeft leren kennen.

02-11-2020 23:06:27 Emmo

Stamgast



WMRindex: 46.495

OTindex: 25.838

@Mamsie : Tjsa, sommigen proberen eerst uit, maar deze dame gaat er gelijk vol in. Vraag me af hoeveel ze aan alimentatie vangt

02-11-2020 23:18:32 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.059

OTindex: 1.969

Tot de dood ons scheidt?



02-11-2020 23:19:50 Emmo

Stamgast



WMRindex: 46.495

OTindex: 25.838

@Grouse : Dan kunnen ze wel met kisten blijven dragen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: