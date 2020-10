Motie voor meer salaris zorgpersoneel alsnog aangenomen door vergissing Kamerlid

De Tweede Kamer heeft alsnog de motie van PVV-leider Wilders aangenomen "om ervoor te zorgen dat de salarissen van zorgmedewerkers structureel fors worden verhoogd."



Bij een hoofdelijke stemming, waarbij de Kamerleden in groepjes van vijftig over een verzameling moties moesten stemmen, haalde deze motie 69 stemmen voor en 67 tegen.



Uit een verklaring van de ChristenUnie vlak na de stemmingen bleek dat dit kwam door een foutje van Kamerlid Van der Graaf. Zij zei "voor", maar wordt geacht tegen de motie te hebben gestemd, zei haar partijgenoot Voordewind.



Dat neemt niet weg dat de officiƫle stemmingsuitslag staat. Dus Wilders, die net als de andere Kamerleden verbaasd was over de uitslag, wil nu toch van het kabinet weten hoe zijn motie uitgevoerd gaat worden.



Het kabinet heeft van begin af aan bezwaar gemaakt tegen alle moties van de oppositie die vroegen om meer salaris voor de zorg. Dit omdat er al salarisverhogingen in de cao zijn afgesproken en "een extra verhoging niet realistisch is gegeven de zorgelijke economische situatie".



In augustus leidde de motie van Wilders nog tot een chaotische discussie tussen de oppositiepartijen en de regeringspartijen, omdat die waren weggelopen bij de stemmingen.



In een reactie laat de ChristenUnie weten dat er sprake is van een menselijke fout die later is rechtgezet. De ChristenUnie verwacht niet dat het kabinet het beleid hierdoor gaat veranderen. Het ministerie van VWS laat de NOS weten de motie "in beraad te nemen".

Reacties

30-10-2020

Stamgast



WMRindex: 46.424

OTindex: 25.754

Zeer vertrouwenwekkend dat onze duurbetaalde volksvertegenwoordiging, zonder last of ruggespraak, dergelijke kunsten uithaalt.



Je vraagt je af hoeveel meer voutjes ten grondslag liggen aan onze democratie, en uiteraard, hoe onze volksvertegenwoordigers zich als stemvee laten gebruiken voor de "heilige" partijlijn.

