Gehandicapten maken zich zorgen over mondkapjesplicht

Veel mensen met een beperking ervaren blokkades bij het naleven van het mondkapjesadvies. Naast dat het vaak fysiek onmogelijk is - bijvoorbeeld door een verlamming - stuiten zij ook op onbegrip in openbare ruimtes. Daarom pleit deze groep voor een uitzondering op de mondkapjesplicht die op dit moment in de maak is.

Geert Jan den Hengst uit Zwolle heeft MS. Hij kan alleen zijn hoofd en nek gebruiken, daarom bestuurt hij zijn rolstoel met zijn kin. Via een computer is hij redelijk zelfredzaam. Maar een mondkapje opdoen, dat lukt niet. "Ik kan er wel de hele dag naar staren, maar over vier eeuwen zit het nog niet om mijn oren."



Hij is niet de enige. Ook dove mensen, die bijvoorbeeld moeten liplezen, of mensen met een verstandelijke beperking die in paniek raken van een mondkapje, stuiten op hetzelfde probleem, legt minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink uit. "We krijgen best veel signalen van mensen die bijvoorbeeld in een taxi worden geweigerd", vertelt hij. "Die mensen zouden helemaal niet geweigerd moeten worden, maar dat gebeurt nu wel."



Deze groep is niet verplicht om een mondmasker te dragen, en ook als de plicht wordt ingevoerd wordt dat door de Rijksoverheid door de vingers gezien. Toch wil Brink dat het wordt vastgelegd in de wet waaraan op dit moment wordt gewerkt. "Ik probeer daar aandacht voor te krijgen. In het debat waarin over de mondkapjesplicht gesproken wordt, moet er ook aandacht zijn voor mensen met een beperking. Dat probeer ik scherp te houden."



Geert Jan hoopt dat hij dan, zonder scheve blikken te krijgen, normaal boodschappen kan doen. "Nu lijk ik net een outlaw die het niet doet. Dan hoef ik mij minder schuldig te voelen."

Reacties

29-10-2020 23:12:09 Emmo

Hangt er van af wat belangrijker is. Het comfort van de gehandicapte of de veiligheid cq het besmettingsrisico van de rest van de bevolking.

Ik kan me zo voorstelling dat veel gehandicapten hulp hebben die kan helpen met zo'n ding.

Of zo'n mondkapje werkelijk nut heeft, ik heb mijn twijfels. Maar een heleboel mensen vinden het wel een veilig idee. Het lijkt me dus zaak om voor die mensen wél zo'n ding op te doen.

29-10-2020 23:59:18 HoLaHu

@Emmo : Er zijn ook doorzichtige mondkapjes te koop, die zijn wel handig voor bijvoorbeeld doven en slechthorenden.

30-10-2020 02:35:36 Zeeuw

Ik heb het nooit erg gevonden dat ik in zeeland woon, maar tegenwoordig ben ik er blij mee. Social distancing doe je eigenlijk automatisch en behalve dat ik niet op vakantie ben geweest van de zomer en in de "appie" een winkelkarretje moet pakken heb ik van heel covid-19 vrij weinig gemerkt. Ik zie een mondkapje bij mij op t dorp dan ook niet snel gebeuren..



Laatste edit 30-10-2020 02:41

30-10-2020 06:06:35 allone

@HoLaHu : het probleem is, dat niet de dove een doorzichtig kapje nodig heeft, maar alle mensen die ze tegenkomen.. hetgeen niet het geval is.

30-10-2020 08:05:38 botte bijl

ben benieuwd hoe ze dit oplossen

