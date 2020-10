Familie vindt oude begraafplaats in achtertuin

Hoewel ze eigenlijk op zoek waren naar de namen van tien overleden monniken, deed de familie Muller uit Doetinchem een unieke vondst bij hun boerderij. Daar blijkt ongemerkt de oudste katholieke begraafplaats van Gaanderen te liggen. "Hier lagen 63 mensen anoniem begraven, en die hebben we nu een naam kunnen geven."



Marnix en Marian Muller wonen op boerderij 't Geutjen. Marnix is de derde generatie op het landgoed tussen Doetinchem en Gaanderen. Volgens overleveringsverhalen zouden tien monniken in de bosrijke grond begraven liggen. Marnix: "Mijn opa kocht het perceel precies honderd jaar geleden terug van de kerk."



Het is Marian die een zoektocht start om de identiteit van de tien monniken te achterhalen. Internet, boeken en historische verenigingen worden geraadpleegd. Het blijkt een flinke kluif.



Als man en kinderen aanhaken bij de zoektocht is het dochter Laura die een bijzondere vondst doet: een lijst met namen. "Tot onze grote verrassing kwamen we erachter dat hier 63 mensen begraven liggen, onder wie 17 kinderen. Hoofdzakelijk hier uit de buurt, uit Gaanderen."



"Dat hadden we niet verwacht", zegt Marnix. "Erg uniek." Van de begraafplaats is niets meer te zien. Eén oude beuk herinnert aan de beukenhaag die de begraafplaats van 55 bij 25 meter ooit omheinde.



Zonder dat ze het wisten, blijkt de familie Muller al die tijd de ruim 170 jaar oude toegangspoort van de begraafplaats in het bezit te hebben. "Die deed dienst in onze moestuin", vertelt Marian.



Historicus Hans de Beukelaer deed 25 jaar geleden al onderzoek naar de katholieke geschiedenis van Gaanderen. Zijn boek Uit Bethlehem geboren hielp de familie Muller bij hun zoektocht.



"Dit kerkhof hoorde bij de kerk van Ter Gun. Dat was een boerderij (vlakbij 't Geutjen, red.). Die kerk is vlak na de reformatie gesticht omdat het voor de katholieken verboden was om te kerken. Daardoor ontstonden schuilkerken of schuurkerken. Ter Gun was zo'n plek. Dat speelde omstreeks 1720 al. En op een gegeven moment wilden ze een begraafplaats hebben. In 1848 is er een stuk grond ter beschikking gesteld", weet De Beukelaer.



Volgens de historicus zijn er vijf jaar lang mensen begraven. "Zo'n zestig mensen, was tot nu toe bekend. Maar de familie Muller heeft nu achterhaald hoeveel mensen het er precies zijn, en wie het zijn. Het is fascinerend dat ze dat gelukt is, zoveel jaar na dato. Je kunt nu zien van welke families hier familieleden liggen begraven."



De namenlijst van de begraven personen worden waarschijnlijk begin volgend jaar gepubliceerd in De Kroniek, een uitgave van de Oudheidkundige Vereniging in Doetinchem. Marian: "Samen met Hans de Beukelaer ga ik een artikel schrijven en onze geheimen onthullen."

