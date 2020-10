Meesteres gaat winkelen met onderdaan aan de leiband: “Ik wilde gewoon wat fruitsap”

Opmerkelijk beeld uit een Amerikaanse supermarkt waar een zogenaamde dominatrix (= een vrouw die haar partner fysiek en mentaal domineert) met haar “onderdaan” kwam winkelen. De foto van het koppel ging als een vuurtje rond op het internet.Voor de leken onder ons: doorgaans loopt de onderdanige partner mee aan een leiband en draagt hij een dierenmasker, in dit geval dat van een hondenkop. Dat het koppel dan ook opviel in de supermarkt hoeft niet te verbazen. Op Twitter werd de foto druk besproken, al leek de vrouw in kwestie geen erg te hebben in de hele zaak.Ze verklaarde dat ze gewoon een fles fruitsap kwam kopen. Getuigen gaven ook nog mee dat de partner enkele zweepslagen kreeg. Het gebeuren vond plaats in een Erewhon-winkel in de Amerikaanse stad Los Angeles. Wel zo mooi: beide personen hielden rekening met de coronamaatregelen en droegen gezichtsmaskers.