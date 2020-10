#Fuckcorona-tompoezen vliegen de bakkerij uit

Kok Luc Martin heeft schoon genoeg van corona. De eigenaar van bakkerij én lunchroom Pig & Rye in Tilburg moest vorige week woensdag gedeeltelijk sluiten door de lockdown. Martin was zo boos dat hij thuis #Fuckcorona op tompoezen begon te schrijven. De tompoezen blijken ook bij Martins klanten aan te slaan.Er zijn al 200 #Fuckcorona-tompoezen verkocht sinds de tweede lockdown. “Tijdens de eerste lockdown maakte ik thuis tompoezen uit verveling. Nu we opnieuw moesten sluiten was ik zo chagrijnig dat ik ‘Fuck corona’ op het gebak schreef. Ik besloot ze maar te verkopen, en sindsdien vliegen ze de winkel uit”, vertelt de kok."Dat betekent trouwens niet dat ik de maatregelen niet belangrijk vind", zegt Martin. "Ik ben er alleen helemaal klaar mee. Opnieuw mis ik de helft van mijn gebruikelijke omzet door deze crisis. Het voelt alsof we weer terug bij af zijn. Deze tompoezen zijn het resultaat van een combinatie van frustratie en woede.”Het zijn dan ook niet zomaar tompoezen, zegt Martin. De ‘beesten’ wegen ruim 150 gram. Hij heeft dan ook een tip voor iedereen die zich aan de #Fuckcorona-lekkernij waagt. “Niet twijfelen wanneer je ze aan het eten bent. Gewoon doorgaan. En pak ze in je handen. Je wast je handen later maar: als je halverwege stopt met eten vallen ze uit elkaar.”