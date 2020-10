Baby overleeft zes uur in koelkast lijkenhuis na ten onrechte dood te zijn verklaard

Een te vroeg geboren babyjongen overleefde zes uur in een koelkast in het mortuarium, nadat hij ten onrechte dood was verklaard door een arts in het ziekenhuis.Het onfortuinlijke kindje kwam na slechts 23 weken zwangerschap ter wereld.De niet bij naam genoemde baby werd woensdag om 4.29 uur lokale tijd geboren in het La Margarita ziekenhuis in de Mexicaanse stad Puebla. Volgens informatie van de begrafenisondernemer werd de baby zes uur lang in de koelkast van het lijkenhuis geplaatst.Miguel Angel Flores, eigenaar van Funeraria Flores, de uitvaartverzorger die belast was met het “stoffelijk overschot”, kan het nog niet begrijpen.Hij zegt dat de pasgeborene begon te huilen en te bewegen toen ze kwamen om zijn lichaam op te halen om aan zijn ouders te overhandigen.“Toen we aankwamen realiseerden we ons dat het kindje huilde en bewoog. Ik kan niet begrijpen dat hij niet stierf onder deze omstandigheden. De koelkast waarin hij zich bevond wordt normaal gesproken gebruikt om de ledematen van geamputeerden te bewaren. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.”De baby kreeg volgens Mexicaanse media onmiddellijk medische aandacht, voordat die met spoed naar een neonatale intensive care werd gebracht. Omdat die zo vroeg werd geboren, is het onmogelijk in dit stadium te voorspellen of hij in leven zal blijven.De ziekenhuisautoriteiten hebben met de ouders van de baby gesproken en zij zullen de familie blijven informeren over zijn gezondheidstoestand.Er is een onderzoek gestart naar het bizarre gebeuren. Het vermoeden bestaat dat de arts die de overlijdensakte heeft getekend een ernstige fout heeft gemaakt.